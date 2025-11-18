TORRE DEL GRECO (rgl) – Notte agitata a Torre del Greco, dove un intervento fulmineo dei carabinieri ha messo fine all’ennesimo colpo tentato tra le auto in sosta. Erano circa le 3 quando i militari della Stazione locale e della sezione Radiomobile della compagnia hanno notato un uomo aggirarsi con fare sospetto a largo Benigno, nascosto tra le vetture parcheggiate. L’uomo, identificato in Angelo A., 51enne del posto già noto alle forze dell’ordine, aveva appena danneggiato alcune auto, infrangendo anche un finestrino nel tentativo di introdursi nell’abitacolo. Alla vista dei militari dell’Arma ha provato a defilarsi, ma è stato rapidamente bloccato e identificato. Gli arnesi utilizzati — strumenti atti allo scasso — sono stati sequestrati. Il 51enne è stato arrestato con le accuse di tentato furto e danneggiamento, e si trova ora in attesa di giudizio.