SALERNO (rgl) – Una perquisizione mirata ha portato alla scoperta di un vero e proprio deposito di droga nel cuore della città. Nella giornata di ieri i carabinieri della sezione Operativa di Salerno hanno arrestato i fratelli B. e I. B., accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dei due uomini un ingente quantitativo di droga: circa 3,5 chilogrammi di hashish, 200 grammi di cocaina e 50 grammi di crack. Oltre agli stupefacenti, sono stati sequestrati anche 3.740 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività illecita, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il provvedimento è stato autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno, che ha confermato l’arresto con nulla osta firmato dal procuratore Vicario Rocco Alfano.