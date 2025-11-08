DUGENTA (rgl) – Un colpo di fucile, il rumore secco che squarcia il silenzio dell’alba, e poi il caos. È l’immagine di quella mattina di giugno che ha sconvolto la tranquillità della campagna di Dugenta e che oggi, dopo mesi di indagini, trova un epilogo giudiziario: un 53enne del posto è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di arma. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica, è stata eseguita questa mattina dai militari della compagnia di Montesarchio. I fatti risalgono al 10 giugno 2025, quando l’uomo, alle prime luci del giorno, si era recato in un campo di mais di sua proprietà, armato di una carabina di precisione calibro 308, dotata di visore notturno. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe esploso un colpo contro una Fiat Panda ferma lungo una stradina sterrata adiacente ai terreni, colpendo i due giovani all’interno del veicolo: uno alla mano, l’altro all’addome. I ragazzi, entrambi del posto, erano lì semplicemente per fumare e chiacchierare, ma si sono ritrovati all’improvviso nel mirino. Gravemente feriti, sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza agli ospedali “San Pio” di Benevento e “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove uno dei due è stato ricoverato in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura, hanno consentito di ricostruire l’intera dinamica grazie a sopralluoghi, perquisizioni, sequestri di armi e materiale balistico, e all’acquisizione di consulenze tecniche. Durante gli accertamenti è emersa anche la qualifica dell’indagato come “selettore di cinghiali”, circostanza che conferma la sua esperienza nell’uso di armi da fuoco. L’uomo, subito individuato e interrogato alla presenza del magistrato, aveva fornito una versione dei fatti ritenuta incompatibile con le prove raccolte e con lo stato dei luoghi. La Fiat Panda presentava infatti fori di proiettile ad altezza uomo e vistose tracce di sangue all’interno. Determinanti le consulenze balistiche e medico-legali, che hanno permesso di stabilire la traiettoria del colpo e la compatibilità con l’arma sequestrata. Il gip di Benevento, condividendo la valutazione del pericolo di reiterazione del reato e la gravità dei fatti, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.