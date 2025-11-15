TORRE DEL GRECO (rgl) – Spara dal tetto contro le auto parcheggiate e in casa nasconde un vero laboratorio per la produzione di armi artigianali. È finita così, nella serata di ieri, la lunga vita senza precedenti penali di un 77enne di Torre del Greco, arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di arma clandestina e ricettazione. Tutto è iniziato con una serie di chiamate al 112: diversi cittadini hanno segnalato la presenza di un uomo che, affacciato dal tetto della sua abitazione, stava sparando contro le auto in sosta con un fucile a pallini. Una scena inquietante che ha fatto scattare immediatamente l’intervento dei militari della sezione operativa e della stazione locale. Raggiunta l’abitazione e bussato alla porta del sospetto, i carabinieri si sono trovati davanti a una scoperta sorprendente. All’interno dell’appartamento, infatti, era allestito un vero e proprio laboratorio clandestino per la modifica e la costruzione di armi. Tra attrezzi, pezzi di metallo e materiali per il confezionamento dei proiettili, i militari hanno recuperato una carabina Anschutz calibro 4.5 con matricola abrasa – un’arma clandestina su cui sono in corso ulteriori accertamenti – una pistola calibro 22 e tre fucili ad aria compressa artigianali. Oltre alle armi, erano presenti inneschi, buste di pallini di ferro, parti di arma e vari strumenti utilizzati per modificare e assemblare i meccanismi di sparo, elementi che confermerebbero l’attività illecita svolta dall’uomo all’interno della sua abitazione. Il 77enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, in attesa del giudizio dell’autorità competente.