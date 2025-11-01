QUARTO (rgl) – Un boato improvviso, i cani che abbaiano, la paura che si insinua tra le villette di via Fleming, a Quarto. Erano da poco passate le 21 di ieri sera quando un tentativo di furto si è trasformato in una scena di panico: ignoti hanno provato a introdursi in una casa indipendente, ma il proprietario è riuscito a metterli in fuga dopo una breve colluttazione. Mentre si allontanavano, i malviventi avrebbero sparato alcuni colpi d’arma da fuoco in aria, probabilmente per guadagnarsi la fuga e scoraggiare eventuali inseguitori. Poi, si sono dileguati a bordo di un’auto di grossa cilindrata, facendo perdere le proprie tracce tra le strade residenziali della zona. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli e della tenenza di Quarto, che hanno subito avviato i rilievi. Nell’area antistante la villa, i militari hanno rinvenuto e sequestrato due bossoli calibro 7,65 e una ricetrasmittente, elemento che fa ipotizzare un’azione pianificata e coordinata tra più complici. Al momento, le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.