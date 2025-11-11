BENEVENTO (rgl) – Un assedio fatto di messaggi, insulti e minacce, culminato in atti persecutori e violenze fisiche. È questa la storia ricostruita dai carabinieri di Benevento, che nella giornata di oggi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Benevento nei confronti di un 41enne di Pietrelcina, ritenuto gravemente indiziato del reato di stalking ai danni della ex compagna. L’uomo non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima e dai suoi familiari, con l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri e l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorarne gli spostamenti.

OSSESSIONE SENZA TREGUA: 2700 MESSAGGI IN 48 ORE – L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, è nata da una querela presentata dalla donna ai carabinieri di Porto Santo Stefano, in Toscana, dove si trovava per un periodo di vacanza. Nella denuncia, la vittima – residente nel Beneventano – ha raccontato mesi di condotte intrusive e ossessive da parte dell’ex compagno, incapace di accettare la fine della loro relazione. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l’uomo avrebbe inviato fino a 2700 messaggi in appena due giorni, dal contenuto fortemente offensivo e intimidatorio, oltre ad averla sottoposta a pressioni psicologiche, minacce e percosse, tali da generare un profondo stato di paura e ansia nella donna.

LE INDAGINI E LA DECISIONE DEL GIUDICE – Attraverso l’analisi della corrispondenza e le testimonianze raccolte, gli inquirenti hanno ricostruito un quadro di condotte persecutorie reiterate che hanno portato il gip di Benevento ad accogliere la richiesta della Procura, confermando la misura cautelare già emessa dal tribunale di Grosseto – successivamente dichiaratosi incompetente per territorio.