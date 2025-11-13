SAN GIUSEPPE VESUVIANO (rgl) – È iniziato lungo la strada statale 268 “del Vesuvio” l’atteso intervento di rifacimento della pavimentazione, che interesserà il territorio comunale di San Giuseppe Vesuviano sulla carreggiata in direzione Angri. I lavori, avviati in questa settimana, prevedono un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro e rappresentano un passo importante per migliorare la sicurezza e la viabilità lungo uno dei tratti più trafficati della Campania. Le attività, che dureranno fino alle fine dell’anno, si svolgeranno su tratti saltuari tra il km 19,500 e il km 27,400, con l’istituzione del senso unico alternato, fatta eccezione per i giorni festivi e prefestivi. Per garantire la sicurezza degli automobilisti e degli operatori, nelle aree di cantiere sarà attivo un limite di velocità di 40 km/h e sarà vietato il sorpasso per tutte le categorie di veicoli.