STRIANO (rgl) – L’odore acre proveniente da un garage insospettabile ha messo i Finanzieri sulle tracce di un laboratorio abusivo nel cuore di Striano. Dietro quella serranda anonima, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno scoperto un impianto clandestino per la lavorazione di frattaglie e pelli animali — in tutto circa una tonnellata di materiale — conservate in condizioni igieniche drammatiche. L’intervento, condotto dal gruppo di Torre Annunziata con la collaborazione del personale dell’Asl Napoli 3 Sud, ha portato al sequestro non solo dei prodotti, ma anche dell’attrezzatura utilizzata: cisterne interrate, cassoni refrigerati per il trasporto, bidoni e vasche per l’ammollo, frigoriferi e strumenti di cottura rudimentali. Il locale, ricavato nel garage di un privato, era stato trasformato in un vero e proprio laboratorio di produzione del cosiddetto “quinto quarto” — frattaglie di suino e bovino destinate, con ogni probabilità, alla preparazione del piatto tipico napoletano “’o pere e ’o musso”. Tutto, però, avveniva in totale assenza delle autorizzazioni sanitarie e fiscali previste dalla legge. Nessuna tracciabilità dei prodotti, nessuna garanzia di provenienza o conservazione: un rischio concreto per la salute pubblica. Per il responsabile, ora denunciato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, sono scattate anche sanzioni amministrative per violazioni della normativa ambientale e sanitaria.