NAPOLI (rgl) – Un pomeriggio di normale vita universitaria si è trasformato in momenti di caos alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Federico II di Napoli, in via Porta di Massa, dove una studentessa di 20 anni ha deciso di spruzzare spray al peperoncino nei corridoi dell’edificio, “per scherzo”. Subito dopo il gesto, l’aria si è riempita di un acre odore irritante, provocando bruciore agli occhi e alla gola tra alcuni presenti e un fuggi fuggi generale verso l’esterno. Nel giro di pochi minuti è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro per riportare la calma e verificare l’accaduto. Nessuno degli studenti o del personale ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche, ma l’episodio ha comunque generato momenti di forte preoccupazione tra i presenti. La giovane, identificata dai militari, è stata denunciata per l’accaduto.