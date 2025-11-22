SANT’ANASTASIA (rgl) – Sotto il tendone dell’Imperial Royal Circus, a Sant’Anastasia, l’atmosfera di festa si è trasformata in tragedia in pochi secondi. Era uno degli ultimi numeri del pomeriggio, un’esibizione attesa e spettacolare: il “globo della morte”, la grande sfera d’acciaio in cui tre motociclisti sfrecciano a velocità vertiginosa, illuminati soltanto dai led montati sulle loro tute. Tra il pubblico, numerosi bambini e famiglie, ignari di ciò che stava per accadere. All’improvviso, davanti agli occhi attoniti degli spettatori, uno dei tre stuntman – un giovane cileno di 26 anni – avrebbe perso il controllo della moto, precipitando al centro della sfera. Gli altri due acrobati, un messicano 43enne e un colombiano di 26 anni, avrebbero tentato disperatamente di evitarlo rallentando la corsa, ma l’impatto è stato inevitabile. Le moto si sono scontrate in una sequenza incontrollabile che ha fatto calare il silenzio nel tendone. Il 26enne cileno è morto poco dopo, nonostante i soccorsi immediati. Il collega messicano, gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale del Mare ed è ora fuori pericolo di vita. L’altro stuntman, colombiano, è rimasto ferito in modo più lieve ed è cosciente. La Procura di Nola ha aperto un fascicolo per chiarire ogni dettaglio della dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. I carabinieri stanno acquisendo e analizzando tutti i video registrati dagli spettatori, molti dei quali avevano il telefono in mano durante lo show. Lo spettacolo è stato immediatamente interrotto e l’intera programmazione dell’Imperial Royal Circus, presente a Sant’Anastasia dal 14 al 23 novembre, è stata annullata in segno di rispetto per la vittima e in attesa degli accertamenti.