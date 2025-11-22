POZZUOLI (rgl) – Nel via vai festoso dell’inaugurazione, tra luci accese e scaffali ancora in ordine perfetto, nessuno si aspettava che dietro al nuovo superstore cinese di via Campana a Pozzuoli ci fosse un’irregolarità così evidente. E invece è proprio tra i clienti che si aggiravano gli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli, mimetizzati tra gli acquirenti per verificare ciò che i sospetti facevano già intuire: quell’esercizio, dichiarato come ingrosso, stava vendendo liberamente al dettaglio senza la necessaria autorizzazione comunale. Il blitz, guidato dal colonnello Silvia Mignone, è scattato dopo un acquisto-test effettuato dagli stessi agenti, che hanno potuto constatare la vendita diretta al pubblico. Una pratica vietata per una struttura classificata come ingrosso e che, per trasformarsi in media struttura di vendita, avrebbe richiesto un iter autorizzativo complesso, con pareri tecnici e verifiche sulla sicurezza. La titolare, una 30enne di origine cinese, è stata quindi sanzionata ai sensi della legge regionale sul commercio con una multa da 5.000 euro. Spetterà ora al Suap – lo Sportello Unico per le Attività Produttive – emettere l’ordine di cessazione dell’attività abusiva. L’intervento rientra in un più ampio piano di controlli mirati al rispetto delle norme commerciali e alla tutela dei consumatori. Nella stessa giornata, i caschi bianchi hanno individuato anche un veicolo privo di targhe e sottoposto a ben undici fermi fiscali: il mezzo è stato immediatamente confiscato.