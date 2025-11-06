PIEDIMONTE MATESE (rgl) – Ancora una storia di violenza familiare. Questa volta a Piedimonte Matese, nel Casertano, dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà un 29enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentata estorsione. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì, quando il giovane avrebbe avvicinato la propria nonna di 87 anni, pretendendo del denaro con tono minaccioso. Una scena che poteva degenerare, ma che è stata bloccata in tempo grazie al pronto intervento dei familiari dell’anziana, i quali sono riusciti ad allontanare il nipote e a richiedere immediatamente l’aiuto dei militari dell’Arma. Dalle prime verifiche è emerso che il 29enne, disoccupato e con precedenti di polizia, avrebbe già avuto in passato atteggiamenti aggressivi e minatori nei confronti dei parenti, in particolare dell’anziana nonna, verosimilmente per ottenere denaro. I carabinieri hanno rapidamente raccolto le testimonianze dei presenti e informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda. In via precauzionale, l’Arma ha disposto una vigilanza dinamica nei pressi dell’abitazione della donna, per garantire la sua sicurezza e tranquillità in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.