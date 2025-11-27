CASERTA (rgl) – Una scia di fuoco nel cuore della notte, un mezzo pesante divorato dalle fiamme e un intervento rapido che ha evitato conseguenze ben più gravi. È lo scenario che si sono trovati davanti, intorno alle 3 di questa mattina, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, allertati per un incendio sull’autostrada A1 al km 672, direzione Roma. La squadra, proveniente dal distaccamento di Teano, si è precipitata sul posto trovando un autoarticolato adibito al trasporto di veicoli completamente avvolto dal fuoco. Le fiamme, alte e violente, avevano già raggiunto anche una delle motrici caricate sul mezzo, rendendo l’intervento particolarmente complesso. I Vigili del Fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, contenendo il rogo e impedendo che le fiamme si propagassero oltre la corsia di emergenza. In supporto è intervenuta anche una squadra del comando di Cassino con un’autobotte, fondamentale per garantire un adeguato approvvigionamento idrico. Nonostante la spettacolarità dell’incendio e il rischio connesso alla presenza di più veicoli coinvolti, nessuna persona è rimasta ferita. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del tratto autostradale sono proseguite fino alle prime ore del mattino, mentre sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio.