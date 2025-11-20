NOLA (rgl) – Nell’ultimo tratto del cammino giubilare, la Chiesa di Nola sceglie di tendere la mano ai due volti più fragili e più vitali del suo territorio: i giovani e gli ammalati. Due appuntamenti consecutivi, due strade che si incrociano nella parola che guida l’intero percorso: speranza. Il primo evento è in calendario venerdì 21 novembre a Torre Annunziata, dove si terrà il Giubileo diocesano dei giovani, coordinato dall’équipe di Pastorale giovanile. Una serata pensata come un viaggio spirituale sulle orme di Maria ed Elisabetta, tra meditazione, ascolto e confronto, per “cantare la bellezza della vita”, come sottolineano gli organizzatori. A ricordare la centralità dei giovani è il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino, che nel suo messaggio per la Solennità di San Felice vescovo ha scritto: “È urgente guardare distintamente i giovani e riconoscere in loro un potenziale di umanità e solidarietà non indifferenti. Pensiamo a quanti di loro si impegnano nelle scuole e nelle università per promuovere la pace in Terra Santa e contro ogni focolaio di guerra. Ascoltiamoli, affianchiamoli nei loro desideri sani e nei buoni propositi”. L’accoglienza è prevista alle 19:30 all’Oratorio Mazzarello (via Cavour 22). La meditazione iniziale, ispirata al passo dell’Annunciazione – “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te” (Lc 1,28) – inviterà i partecipanti a riconoscere la promessa di gioia che Dio rivolge a ciascuno. Poi, i giovani si disperderanno in dodici punti di incontro tematici, per misurarsi con domande che toccano le inquietudini quotidiane: “Tra sogni e delusioni”, “Diverso da chi?”, “Che rumore fa la felicità?”, “Mi fido di te?”, “Lavoro e futuro”, “Fragilità, limiti, bellezza…”, e altri ancora. Ogni tema sarà guidato dai membri dell’équipe, in un confronto diretto, sincero, libero. Alle 20:45 partirà il pellegrinaggio verso la Basilica Maria SS. della Neve, dove il vescovo Marino guiderà l’Adorazione eucaristica. Per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di confessioni e ascolto spirituale. Il giorno seguente, sabato 22 novembre, la diocesi vivrà un momento altrettanto intenso: il Giubileo diocesano degli ammalati, ospitato nella Cattedrale di Nola. Un’iniziativa fortemente voluta dalla Chiesa locale per permettere anche a chi vive la sofferenza di compiere il proprio pellegrinaggio giubilare, accompagnati da familiari, volontari, operatori pastorali. Nel suo messaggio, mons. Marino richiama la forza che nasce dalla fede: “Solo con Cristo possiamo essere forti nella tribolazione. La virtù di fortezza non è muscolosità del carattere, ma lasciarsi guidare dallo Spirito senza scoraggiarsi davanti ai sentieri tortuosi. È la fortezza spirituale che contrasta le fragilità affettive e relazionali del nostro tempo”. Il vescovo richiama anche lo stile sinodale: “Non siamo noi a scegliere la gente che incontriamo, ma è lo Spirito che ci spinge all’incontro. Una Chiesa sinodale esce, accompagna, si prende cura”. Il raduno inizierà alle 15:30, mentre alle 16:30 il vescovo presiederà la Santa Messa. Due giorni che toccano due universi apparentemente distanti ma legati dalla stessa promessa: il futuro dei giovani e il dolore degli ammalati, entrambi affidati alla cura, all’ascolto, alla speranza. In un tempo dove le fragilità spesso dividono, la diocesi sceglie di unire. E lo fa camminando insieme.