MARCIANISE (rgl) – Un dramma ha sconvolto questa mattina la comunità scolastica di Marcianise, nel Casertano. Una ragazza di 12 anni, iscritta alla seconda media, è morta dopo essere precipitata dal secondo piano della scuola media che frequentava. Sul posto sono subito intervenuti i poliziotti del locale commissariato, che stanno raccogliendo testimonianze di insegnanti, genitori e compagni di classe per ricostruire l’accaduto. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la studentessa avrebbe chiesto di andare in bagno all’inizio delle lezioni. L’allarme è scattato quando il suo protrarsi ha insospettito i docenti: è stato così scoperto il corpo della giovane, già privo di vita. Sul banco della ragazza – come riporta l’agenzia Ansa – è stato rinvenuto un bigliettino con la scritta “Mi dispiace”, rafforzando l’ipotesi – allo stato ritenuta più attendibile – che si tratti di un suicidio. L’atto sarebbe avvenuto lungo le scale di emergenza dell’istituto. Al momento non risulta che altri compagni fossero presenti al momento della tragedia. Gli investigatori continuano a svolgere verifiche e ascoltare testimoni per accertare tutti i dettagli dell’accaduto.