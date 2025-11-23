SALERNO (rgl) – Due giovani, un 22enne e un 30enne entrambi residenti a Campagna, sono morti in un terribile incidente avvenuto all’alba sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Eboli e Campagna. Era da poco passate le quattro quando la loro auto, per motivi ancora da chiarire, ha improvvisamente sbandato all’altezza del chilometro 38 in direzione sud, finendo fuori strada e schiantandosi con violenza contro il guardrail. L’impatto è stato devastante: quando le ambulanze del 118 sono arrivate sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due amici, rimasti intrappolati tra le lamiere dell’abitacolo completamente accartocciato. La Polizia stradale di Eboli, intervenuta immediatamente, ha effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro. Le cause dell’uscita di strada restano al momento oggetto di accertamenti.