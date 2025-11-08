LETTERE (rgl) – Un controllo di routine che si è trasformato in un’operazione di rilievo per i carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia. Nella serata di ieri, a Lettere, i militari hanno arrestato Giovanni P., 50enne operaio del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e possesso illegale di arma da fuoco. L’uomo è stato fermato in via Gradoni San Lorenzo e, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di tre chili di marijuana, suddivisa in 13 panetti, e di 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Ma la scoperta più sorprendente è arrivata poco dopo: all’interno dell’abitazione del 50enne, i carabinieri hanno rinvenuto una revolver Smith & Wesson con matricola parzialmente abrasa e 62 proiettili di vario calibro, tutto accuratamente nascosto. Il materiale è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio. L’arma sarà ora sottoposta a verifiche balistiche per accertare un suo eventuale utilizzo in episodi di sangue o in altri fatti di cronaca avvenuti nel territorio.