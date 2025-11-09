NUSCO (rgl) – Tre uomini, un’auto carica di cavi elettrici e una fuga durata solo pochi minuti. È così che si è conclusa l’operazione lampo dei carabinieri della compagnia di Montella, che hanno individuato e bloccato una banda specializzata nei furti di rame, sventando un colpo ai danni di un impianto sportivo della provincia. Durante un controllo alla circolazione stradale nel territorio di Nusco, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno notato un veicolo sospetto con a bordo tre uomini – un 67enne e un 46enne della provincia di Salerno e un 62enne del posto – tutti già noti alle forze dell’ordine. Alla vista della pattuglia, i tre hanno tentato di eludere il controllo cambiando direzione, ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento. L’intuito dei militari ha portato a un’ispezione accurata del veicolo: nel bagagliaio, nascosti sotto dei teli, sono stati rinvenuti circa tre quintali di cavi in rame di vario diametro e lunghezza, oltre a un quadro elettrico appena rimosso. Le successive verifiche, condotte con il supporto dell’Aliquota Operativa, hanno permesso di accertare che il materiale era stato trafugato poco prima dal campo sportivo comunale di San Potito Ultra. Nel veicolo, inoltre, sono stati trovati diversi attrezzi da scasso – tra cui un piede di porco, un seghetto, forbici e tenaglie – utilizzati per forzare gli impianti elettrici. La refurtiva, del valore stimato di circa 4.000 euro, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre gli strumenti del furto sono stati sequestrati. Per i tre è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli. Nei confronti dei due indagati provenienti dal Salernitano è stata inoltre avviata la procedura per il foglio di via obbligatorio dal comune di Nusco.