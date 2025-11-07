NAPOLI (rgl) – Rischia di essere una giornata complicata per i pendolari campani quella di mercoledì 12 novembre, quando è prevista una astensione dal lavoro di 24 ore da parte del personale dell’Ente Autonomo Volturno (Eav). A comunicarlo è la stessa azienda di trasporto regionale, che in una nota ufficiale ha annunciato lo sciopero aziendale proclamato dall’organizzazione sindacale Confail, con possibili ripercussioni sull’intero servizio ferroviario.

LE MOTIVAZIONI DELLA PROTESTA – Al centro della mobilitazione c’è la mancata applicazione degli accordi sindacali sui turni del personale viaggiante, una questione che da tempo alimenta tensioni tra lavoratori e azienda. La Confail, nella sua proclamazione, contesta la gestione dei turni e la distribuzione dei carichi di lavoro, chiedendo un adeguamento agli impegni già sottoscritti e maggiori garanzie per il personale operativo sulle diverse tratte.

CORSE GARANTITE – Eav fa sapere che durante le 24 ore di sciopero l’effettuazione dei treni sarà subordinata al numero di lavoratori aderenti alla protesta, e che sul sito ufficiale www.eavsrl.it sono già disponibili gli orari delle corse garantite per ciascuna linea ferroviaria. L’azienda invita l’utenza a verificare gli aggiornamenti in tempo reale e a organizzare con anticipo gli spostamenti, soprattutto nelle fasce orarie non coperte dai servizi minimi.