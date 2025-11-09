NAPOLI (rgl) – Un trolley pieno di strumenti medici, centinaia di pinze, aghi e attrezzi chirurgici di dubbia provenienza. È quanto hanno scoperto, nel pomeriggio di venerdì, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Paolo, durante un normale servizio di controllo del territorio a Napoli, nella zona di via Vicinale Cupa Cinthia. Mentre transitavano lungo la strada, i poliziotti hanno notato due uomini che, alla vista della volante, hanno tentato di allontanarsi con fare sospetto, voltandosi più volte come per evitare un eventuale controllo. Un atteggiamento che non è passato inosservato: gli agenti li hanno raggiunti e fermati per un accertamento. I due – un 33enne napoletano e un 35enne di origini pakistane – sono stati trovati nel mezzo di una compravendita di strumenti medici custoditi all’interno del trolley del cittadino pakistano. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto 286 attrezzi chirurgici – tra pinze, forbici e altri strumenti sanitari – sprovvisti di qualsiasi documentazione che ne attestasse la legittima provenienza. Il 35enne non ha saputo fornire spiegazioni convincenti sull’origine del materiale. Il 33enne, invece, è stato trovato in possesso di 5 pinze emostatiche “mosquito” e 2 porta aghi, appena acquistati dal connazionale. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione, mentre gli strumenti medici sono stati sequestrati.