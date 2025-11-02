domenica, Novembre 2, 2025
Napoli, 59enne trovato morto nell’androne di un palazzo: ferite sospette sulla testa

Redazione GL
NAPOLI (rgl) – Un silenzio irreale ha avvolto nella notte corso San Giovanni a Teduccio, a Napoli, dove un uomo di 59 anni è stato trovato senza vita nell’androne di un palazzo. Sul corpo, i soccorritori e i carabinieri intervenuti hanno notato ferite alla testa, sulle quali sono in corso approfonditi accertamenti per stabilirne l’origine. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando alcuni residenti hanno segnalato la presenza del corpo riverso a terra. In pochi minuti sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio e del Nucleo Operativo di Poggioreale, insieme ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Secondo una prima analisi visiva, il 59enne presentava ferite lacero-contuse alla testa, ma resta da capire se siano state provocate da una caduta accidentale o se invece si tratti dell’esito di un’aggressione.

