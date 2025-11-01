PARETE – Una voce familiare al telefono, la paura per un familiare “in caserma” e la corsa a consegnare i gioielli di una vita. È bastato questo, lo scorso marzo, per ingannare un’anziana pensionata di Parete, piccolo comune dell’agro aversano. Ma dopo mesi di indagini pazienti e incroci di immagini, i carabinieri sono riusciti a dare un volto e un nome al presunto autore della truffa.

L’INGANNO DEL FINTO CARABINIERE – Tutto è iniziato nel pomeriggio del 17 marzo scorso, quando la vittima è stata contattata telefonicamente da un uomo che, con voce concitata, si è spacciato per il figlio. L’uomo le ha raccontato che il marito era stato fermato dai carabinieri e che, per “aiutarlo”, sarebbe stato necessario consegnare tutti i suoi monili d’oro a un militare che di lì a poco si sarebbe presentato alla sua porta. Pochi minuti dopo, un individuo in abiti civili si è effettivamente presentato nell’abitazione della donna, ha ritirato un sacchetto pieno di gioielli, e si è allontanato rapidamente a bordo di una Smart. Solo in seguito la pensionata, accortasi dell’inganno, ha sporto denuncia ai Carabinieri di Parete.

LE INDAGINI E L’IDENTIFICAZIONE – I militari, coordinati dalla Compagnia di Aversa e con il supporto del Nucleo Investigativo del comando provinciale carabinieri di Napoli, hanno avviato immediatamente le indagini. Attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, le testimonianze e la ricognizione fotografica, sono riusciti a risalire all’identità del presunto truffatore: un 20enne originario della provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di truffa aggravata. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e tentare il recupero della refurtiva, che al momento non è stata rinvenuta.

LE RACCOMADAZIONI DELL’ARMA – L’Arma invita ancora una volta i cittadini, in particolare gli anziani, a prestare la massima attenzione a telefonate sospette e a non consegnare mai denaro o gioielli a sconosciuti, anche se si qualificano come appartenenti alle forze dell’ordine. In casi dubbi, è sempre consigliato chiamare immediatamente il 112 per verificare la veridicità della richiesta.