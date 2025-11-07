MAIORI (rgl) – Una telefonata, una voce familiare, una richiesta urgente di denaro. Così è iniziata la truffa che ha portato all’arresto di Domenico C. e Patrizia D.V., indagati per truffa aggravata ai danni di una signora anziana residente a Maiori. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Maiori e dell’Aliquota Operativa della compagnia di Amalfi, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo l’ipotesi accusatoria, condivisa dal gip, i due indagati avrebbero contattato la vittima alle 9 del mattino, fingendosi il nipote e chiedendo denaro per pagare una multa. La donna, convinta della veridicità della richiesta, ha raccolto tutti i risparmi custoditi in casa – circa 30mila euro – e li ha consegnati in strada a un incaricato, come indicato nella telefonata. Le indagini, supportate da un filmato acquisito dai xarabinieri, hanno documentato il momento esatto della consegna del denaro, fornendo elementi chiave per ricostruire il “modus operandi” dei truffatori: contatti telefonici, pressioni emotive e ritiro diretto del denaro sotto casa.