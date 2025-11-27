TUFINO (nl) – Quarant’anni d’attesa e un paese pronto a cambiare volto. Il Comune di Tufino ha adottato il Puc (Piano Urbanistico Comunale), ponendo fine a una lunga fase di stasi urbanistica e inaugurando una nuova stagione di crescita. L’approvazione in consiglio comunale, arrivata dopo rinvii e polemiche, è stata salutata dal sindaco Michele Arvonio come un traguardo “storico” per la comunità. “Il Puc non è solo un documento tecnico, ma una visione di futuro” ha sottolineato Arvonio nel presentare il provvedimento. “Abbiamo gettato le basi per una Tufino che si apre, accogliente, capace di attrarre investimenti e di migliorare la qualità della vita di tutti”. Il piano prevede interventi mirati alla crescita ordinata del territorio, con particolare attenzione alla “valorizzazione del centro storico” , alla creazione di “nuove aree di parcheggio nel centro e nelle frazioni”, considerate fondamentali per la mobilità e il rilancio dei servizi. Senza dimenticare la “zona industriale per gli imprenditori che vogliono investire a Tufino”. “Oggi inizia una nuova vita per la nostra comunità”, ha aggiunto il primo cittadino. Ma il percorso non è stato privo di criticità. Lo stesso sindaco, infatti, ha evidenziato come il Puc sia divenuto terreno di scontro politico: “È stato spesso usato come strumento elettorale e non come strumento per la comunità”, ha dichiarato, sottolineando che “questo piano doveva essere un’occasione di unione e non di divisione”. Il voto del Consiglio comunale ha confermato un clima non del tutto compatto: il piano è stato approvato con 9 voti favorevoli su 13, compreso quello del sindaco, e con una doppia votazione richiesta per evitare possibili profili di incompatibilità. Un iter segnato da qualche ritardo e da momenti di tensione, che però non hanno bloccato l’adozione del provvedimento. Ora la sfida è passare dalla carta ai fatti. “Il Puc è uno strumento che potrà cambiare Tufino. Sta a noi farlo vivere, farlo funzionare, farlo diventare davvero il piano della nostra comunità”, ha concluso Arvonio.