giovedì, Novembre 6, 2025
Tufino, in fuga nel traffico con 23 chili di cocaina: arrestata sulla Provinciale per Nola

TUFINO (rgl) –  Era in auto con un carico di cocaina purissima destinato, con ogni probabilità, a rifornire le piazze di spaccio dell’hinterland napoletano. Ventitré chili e duecento grammi di droga, nascosti nel portabagagli, suddivisi in venti panetti sottovuoto. A trasportarli, una donna di 40 anni, cittadina polacca già nota alle forze dell’ordine, arrestata dai carabinieri a Tufino, lungo la strada Provinciale per Nola. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, in pieno traffico. A insospettire i militari della sezione radiomobile di Nola è stato il comportamento della conducente, che, notata la “gazzella” alle sue spalle, ha improvvisamente accelerato nel tentativo di dileguarsi tra le auto in coda. Un gesto istintivo ma fatale: i carabinieri l’hanno immediatamente fermata e sottoposta a controllo. Durante la perquisizione del veicolo, l’incredibile scoperta: nel portabagagli, accuratamente confezionati, venti panetti di cocaina purissima, ancora da tagliare, per un peso complessivo di oltre 23 chilogrammi. Un quantitativo dal valore di mercato stimato in oltre un milione di euro. La 40enne è stata arrestata e accompagnata presso il carcere di Salerno, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

