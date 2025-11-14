venerdì, Novembre 14, 2025
Tufino, fede e fondi: riapre la chiesa di San Bartolomeo alla presenza del vescovo

TUFINO (rgl) – Dopo due anni la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo riapre le sue porte alla comunità. Domenica 23 novembre, nella Solennità di Cristo Re e nell’ambito dell’Anno Santo della Speranza, il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino, presiederà la Solenne Celebrazione Eucaristica alle ore 11:30, segnando ufficialmente il ritorno al culto dell’edificio sacro. La riapertura è il frutto di un lungo e sentito percorso di restauro che ha interessato la facciata, il tetto e l’abside della chiesa. I lavori sono stati resi possibili grazie ai fondi dell’8×1000 alla Chiesa Cattolica e al contributo generoso della popolazione di Tufino, in particolare del comitato Festa San Bartolomeo, che ha sostenuto con dedizione e spirito comunitario il progetto. Don Angelo Schettino, parroco della comunità, ha voluto rivolgere un invito aperto a tutti i fedeli: “Siete tutti invitati a partecipare”.

