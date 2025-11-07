NOLA (rgiol) – A Nola, la tradizione e la fede si intrecciano in un abbraccio che profuma di nocciole e devozione. Come ogni anno, con l’avvicinarsi del 15 novembre, la città si raccoglie intorno al prodigio della Santa Manna e alla figura di San Felice, patrono e simbolo di speranza. È il tempo della Festa del Tutero e dell’Ombrello, un evento che unisce il patrimonio immateriale della comunità nolana alle sue eccellenze gastronomiche e al calore dei suoi riti popolari. Dal 9 novembre, la Pro Loco di Nola riaccende la magia con l’apertura ufficiale della Festa, che porterà in primo piano i dolci tipici della tradizione: i celebri tuteri, i torroni benauguranti realizzati da tre storiche pasticcerie nolane. Accanto ai sapori, il simbolo dell’ombrello, metafora di protezione e riparo dalle avversità, che da sempre accompagna i festeggiamenti dedicati a San Felice.

UN PROGRAMMA TRA FEDE, CULTURA E DIVERTIMENTO – Dal 13 novembre prenderanno il via gli eventi culturali e religiosi organizzati con il patrocinio dell’amministrazione comunale. La giornata di giovedì 13 si aprirà alle 9.30 con un tour dedicato ai bambini alla scoperta della vita di San Felice, seguito alle 11.30 da uno show cooking sul tutero. Venerdì 14 novembre, dopo la processione del busto del Santo, la città si accenderà di musica e convivialità grazie alla posteggia napoletana. Il 15 novembre, giorno clou dei festeggiamenti, si terranno alle 10 la passeggiata culturale “San Felice: fede, folklore e fortuna” e, alle 16, l’evento “Tradizione e Futuro”, con la teatralizzazione della vita del Santo messa in scena dai più piccoli. Dal 13 al 16 novembre, la Festa del Tutero e dell’Ombrello sarà presente anche in Piazza Duomo, nell’ambito della Fiera di San Felice promossa dal Comune in collaborazione con Aicast e Slow Food.