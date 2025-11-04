MONTELLA (rgl) – Tra profumo di caldarroste e bancarelle affollate, la Sagra della Castagna di Montella si è trasformata in un banco di prova per l’ordine pubblico. Migliaia di visitatori hanno invaso il borgo irpino per uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno campano, ma non sono mancati momenti di tensione. I carabinieri della compagnia di Montella, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno denunciato due persone in circostanze diverse, segno della costante attenzione dell’Arma anche durante le manifestazioni popolari. Durante la serata di sabato, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un 27enne del posto trovato in possesso di un coltello da cucina con lama seghettata di 11 centimetri. L’arma, rinvenuta nel corso di una perquisizione personale, è stata sequestrata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà ora rispondere di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Come se non bastasse, per lui è scattata anche una sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta, dopo essere stato sorpreso in evidente stato di alterazione durante la manifestazione. A Chiusano di San Domenico, invece, un 36enne del posto ha pensato di “scherzare” chiamando il 118 senza alcun motivo. La sua bravata ha provocato un inutile intervento di un’ambulanza e di una pattuglia dei carabinieri, impegnando risorse preziose che avrebbero potuto servire altrove. Per lui è scattata la denuncia per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.