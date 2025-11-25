MONDRAGONE (rgl) – Momenti di paura ieri sera a Mondragone, in via Monte Mileto, dove un uomo di 56 anni si è barricato nel proprio appartamento minacciando di far esplodere una bombola di gas da 15 chili. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni residenti impauriti, contattando il numero di emergenza “112”. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militari del reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, supportati dal commissariato di Polizia di Castel Volturno, dai Vigili del Fuoco di Caserta e dai sanitari del 118. Gli agenti hanno provveduto allo sgombero della palazzina e alla messa in sicurezza dell’area, circoscrivendo ogni possibile rischio per gli altri condomini. All’interno dell’abitazione, i carabinieri hanno trovato l’uomo seduto su un divano con la bombola tra le gambe e un accendino in mano. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe riconducibile a dissidi condominiali che avrebbero generato un forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, gli agenti sono riusciti a intervenire con rapidità, immobilizzando l’uomo nonostante la sua resistenza e mettendo in sicurezza la bombola, evitando conseguenze potenzialmente devastanti. Nessuno dei residenti è rimasto ferito. Il 56enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di tentata strage e resistenza a pubblico ufficiale. La bombola e l’accendino sono stati sequestrati e depositati presso l’ufficio corpi di reato. Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.