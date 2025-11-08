NAPOLI (rgl) – Sono le 17:30 di un pomeriggio qualunque a Napoli, nella caserma dei carabinieri di Capodimonte, quando un uomo suona il citofono con tono deciso. Il militare di servizio lo fa entrare. Davanti a sé si trova un 48enne, visibilmente agitato ma lucido, che pronuncia parole che lasciano attoniti: “Se non mi arrestate, io ucciderò mia moglie. Sono passato ora sotto casa sua ma non c’era. Se non mi arrestate, la ucciderò”. Una dichiarazione fredda, diretta, disperata e terribilmente pericolosa. Il maresciallo, mantenendo la calma, allerta immediatamente i colleghi e contatta la donna, che fortunatamente risponde al telefono. È una professionista di 48 anni, ex moglie dell’uomo.

UNA PERSECUZIONE LUNGA DUE ANNI – La loro relazione era finita da tempo: separati dal 2023, con divorzio legale da marzo 2025, la coppia aveva avuto due figli — uno di 19 anni e un altro minorenne affetto da una grave disabilità. Ma per l’uomo la separazione non era mai stata accettata. Da allora, la donna aveva vissuto un inferno di persecuzioni: appostamenti sotto casa e sul luogo di lavoro, minacce continue, citofonate nel cuore della notte, telefonate e messaggi offensivi. La vittima era stata costretta a cambiare abitudini, orari e persino numero di telefono. Inutili i tentativi di mantenere le distanze: il 48enne creava nuovi profili social ed email per continuare a minacciare non solo lei, ma anche i figli, la sorella e il padre della donna.

L’AGGRESSIONE AL FIGLIO E L’ULTIMA DENUNCIA – Nella notte precedente al suo arrivo in caserma, erano già stati registrati due interventi dei militari dell’Arma sotto l’abitazione della vittima: uno poco prima di mezzanotte, l’altro alle due del mattino. In quelle ore, l’uomo aveva scritto al figlio maggiore messaggi agghiaccianti, tra cui la frase: “La faccio in mille pezzi…”. Il ragazzo, preoccupato, aveva incontrato il padre per cercare di calmarlo, ma era stato aggredito a colpi di stampella — un oggetto che l’uomo usa per problemi motori. Ferito e sotto shock, il giovane era riuscito a scappare, mentre il padre si dava alla fuga. Proprio quell’episodio aveva spinto la donna, poche ore dopo, a presentare denuncia. Forse anche per questo, al momento dell’arrivo dell’uomo sotto casa, lei non era in casa.

L’ARRESTO – Dopo la confessione in caserma, i carabinieri di Capodimonte hanno avviato immediatamente le verifiche. Dalle banche dati e dalle testimonianze emergeva un quadro chiaro di violenze e minacce reiterate, culminate con l’aggressione al figlio e la confessione spontanea dell’uomo. Il magistrato di turno della Procura di Napoli ha disposto l’arresto e il trasferimento in carcere del 48enne, ponendo fine a un lungo incubo familiare.