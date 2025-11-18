CICCIANO (alads) – “Quando la politica porta vergogna, il paese paga”. Con queste parole, e con una lettera che non lascia spazio a interpretazioni, Nunzia Coppola – già assessore al Bilancio del Comune di Cicciano – ha firmato e annunciato oggi anche le sue dimissioni dal Consiglio comunale, nel pieno della tempesta giudiziaria che ha investito la città dopo l’inchiesta sul presunto voto di scambio politico-mafioso. Coppola rivendica di aver preso le distanze dall’amministrazione già il 23 maggio, quando restituì la delega al Bilancio. Prima ancora, racconta, fu costretta a lasciare anche quella al Contenzioso a causa delle “continue ingerenze del sindaco”. La pressione mediatica, esplosa dopo gli ultimi sviluppi investigativi che ha portato a 44 arresti e diversi indagati in diversi paesi del Nolano, avrebbe reso la situazione ormai insostenibile: “Da ieri la stampa nazionale punta i riflettori su Cicciano – scrive – gettando discredito e vergogna sull’intera amministrazione”. L’ex assessore non usa giri di parole: secondo Coppola, quanto emerso dalle indagini getta “un’ombra di dubbio su tutti gli eletti al Consiglio comunale”, pur ricordando che si tratta di accuse “da dimostrare”. Tuttavia, ritiene che il quadro sia sufficiente a compromettere la credibilità dell’ente. Per questo invoca un gesto politico drastico: le dimissioni di tutti i componenti del Consiglio, di maggioranza e opposizione. “Solo così si potrà restituire dignità e trasparenza alle istituzioni”, afferma. E ancora: “Oggi dobbiamo scegliere: attaccarci alla poltrona o lasciarla per ridare dignità a Cicciano. Il sindaco e la giunta non hanno più la serenità morale per governare”. La stessa Coppola ha dato seguito alle parole con i fatti: questa mattina ha depositato al Municipio le proprie dimissioni, definendo il Consiglio comunale “ormai delegittimato”. Chi resta – sostiene – è “complice di un sistema che non deve governare il nostro paese”.