GROTTAMINARDA (rgl) – Un casello autostradale, un controllo di routine che routine non è mai davvero, e un cane antidroga che fiuta ciò che agli occhi sfugge. È così che, al casello di Grottaminarda, le Fiamme Gialle hanno fermato un potenziale flusso di stupefacenti per le piazze di spaccio irpine. Nell’ambito delle attività di controllo del territorio coordinate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, un intervento mirato ha portato all’arresto di un venticinquenne originario della provincia. I finanzieri della compagnia di Ariano Irpino, con il supporto dell’unità cinofila antidroga del gruppo Pronto Impiego Napoli, hanno fermato un’autovettura con a bordo due giovani. Durante la perquisizione, il fiuto del cane ha confermato i sospetti: il passeggero nascondeva 14 grammi di cocaina, 102 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana, oltre a 2.650 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e un telefono cellulare. Il giovane è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Per il conducente dell’auto, trovato in possesso di 2 grammi tra marijuana e hashish, è invece scattata la segnalazione alla Prefettura.