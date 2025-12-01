NAPOLI (alads e amda) – Una riforma attesa da anni, destinata a cambiare in profondità il modo in cui l’Italia guarda, riconosce e tutela la disabilità. Con l’entrata in vigore, dallo scorso 29 novembre, della legge 167/2025, prende forma un nuovo sistema che punta a semplificare le procedure, ridurre la burocrazia e superare gli strumenti più rigidi del passato, inaugurando una stagione all’insegna dei diritti, dell’autonomia e della dignità della persona. Il provvedimento introduce un metodo annuale di semplificazione legislativa e affida al Governo una serie di deleghe che, nei prossimi mesi, dovranno tradursi in interventi concreti. La prima grande rivoluzione riguarda gli accertamenti di disabilità: finora gestiti in modo separato tra ambito assistenziale e previdenziale, verranno coordinati e unificati, con la previsione di una validità illimitata nei casi che presentano condizioni irreversibili. Una scelta che punta a evitare ripetizioni inutili e visite che spesso rappresentano un peso per famiglie già impegnate su più fronti. Parallelamente, la legge impone una significativa revisione delle procedure amministrative legate al mondo della disabilità. L’obiettivo è snellire passaggi burocratici, ridurre la mole di documenti richiesti e velocizzare l’accesso a servizi essenziali come ausili protesici e percorsi riabilitativi. Un altro fronte riguarda la digitalizzazione: per molte persone con disabilità, ottenere identità digitale o firma elettronica resta un percorso accidentato. La riforma vuole abbattere questi ostacoli, garantendo modalità più semplici e inclusive. Lo stesso vale per l’espressione della volontà negli atti pubblici, che dovrà diventare più accessibile e meno vincolata da formalismi che spesso si trasformano in barriere. Accanto a questi interventi immediati, la legge dedica un capitolo importante alla tutela contro condotte lesive, prevedendo un riordino e un rafforzamento delle sanzioni verso chi approfitta o danneggia persone con disabilità. Un segnale chiaro, che si accompagna alla volontà di alleggerire gli oneri di rendicontazione di caregiver e amministratori di sostegno, spesso schiacciati da adempimenti gravosi che rischiano di ostacolare, anziché facilitare, la loro funzione. Il cuore più profondo e delicato della riforma si svilupperà però nei prossimi due anni, quando il Governo sarà chiamato a riscrivere l’intero sistema delle misure di protezione giuridica. L’Italia si prepara infatti a superare gli istituti di interdizione e inabilitazione, ritenuti ormai superati sia sul piano concettuale sia rispetto alle convenzioni internazionali. Verrà invece rafforzata l’amministrazione di sostegno, che dovrà diventare più flessibile, proporzionata alle reali condizioni della persona e sottoposta a un controllo più rigoroso del giudice. Anche in questo ambito è prevista una semplificazione degli adempimenti e delle rendicontazioni, insieme a una disciplina transitoria che garantirà un passaggio graduale e ordinato dal vecchio al nuovo sistema. A tutela delle persone fragili, saranno inoltre inasprite le sanzioni nei confronti di tutori, curatori e amministratori che violino il loro mandato o agiscano in contrasto con l’interesse del beneficiario. La Legge 167/2025 rappresenta, nel suo insieme, molto più di una delega o di una riorganizzazione tecnica: è un cambio di paradigma. Introduce un approccio che riconosce la disabilità non solo come una condizione amministrativa da certificare, ma come una realtà complessa che richiede attenzione, cura, rapidità e strumenti rispettosi dei diritti fondamentali. Meno burocrazia, più tutela, più autonomia: questo è il filo conduttore che attraversa la riforma. Se attuata con rigore e coinvolgendo chi vive quotidianamente la disabilità – persone, famiglie, caregiver, associazioni – potrà davvero portare un miglioramento tangibile nella qualità della vita e ridare senso a un sistema che, per troppo tempo, è stato percepito come distante e faticoso. La sfida ora passa alla fase attuativa: una fase decisiva per trasformare una buona legge in una svolta reale.