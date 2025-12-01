NAPOLI (rgl) – Una telefonata anonima, poche parole, un sospetto: “C’è una borsa nel bidone, andate a vedere”. A Secondigliano, dove ogni dettaglio può nascondere una storia criminale, quelle parole al 112 non sono cadute nel vuoto. Sono bastati pochi minuti ai carabinieri della locale stazione per raggiungere via privata Ricci e scoprire che quel borsone abbandonato tra i rifiuti non era affatto un gesto di inciviltà, ma un potenziale arsenale della criminalità. All’apparenza poteva sembrare un contenitore di abiti usati o materiale di scarto, invece al suo interno i militari hanno trovato una pistola automatica calibro 9×21 perfettamente funzionante, accompagnata da un ingente quantitativo di munizioni: 75 proiettili di diverso calibro, tra cui 19 colpi px19, 51 calibro 16, 3 di calibro da accertare e 2 calibro 32 S&W. Accanto alle armi, anche un ingente quantitativo di droga: 93 grammi di cocaina, 1 chilo e 100 grammi di hashish e 683 grammi di marijuana, tutti già confezionati e pronti per essere immessi sul mercato illecito. Le armi e la droga sono state sequestrate. La pistola sarà ora sottoposta agli accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue o in altri episodi criminali.