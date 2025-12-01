ERCOLANO (rgl) – Nell’ombra del Vesuvio un nuovo tassello dell’economia sommersa è stato smascherato dalle Fiamme Gialle. E questa volta a finire nel mirino è un opificio abusivo trasformato in un enorme deposito di rifiuti tessili, nel cuore di Ercolano. Proseguono infatti senza sosta i servizi di controllo contro la gestione illecita dei rifiuti nell’area vesuviana, attività intensificate dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli anche in linea con le indicazioni del prefetto Michele Di Bari, emerse in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Durante un’operazione mirata, i finanzieri della Compagnia di Portici hanno scoperto e sequestrato un opificio abusivo di circa 500 metri quadrati, utilizzato come deposito di 65 tonnellate di rifiuti tessili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi. All’interno, accatastati senza alcuna precauzione, anche circa una tonnellata di materiale plastico e attrezzature da lavoro. L’esame dei locali ha rivelato balle di indumenti usati provenienti dalla raccolta nei centri urbani, ceste metalliche, contenitori in plastica, banchi da lavoro e due bilance: tutto il necessario per alimentare un’attività di commercio all’ingrosso, recupero e trattamento di abiti di seconda mano, completamente al di fuori di qualunque regola. Nessun documento fiscale, nessuna autorizzazione, nessuna procedura di igienizzazione o sanificazione: un ciclo produttivo illegale pronto a riversare sul mercato un’enorme quantità di merce non tracciata. Ancora più grave la totale assenza di un impianto antincendio, obbligatorio in presenza di materiali altamente infiammabili. Parte degli indumenti risultavano già suddivisi e pronti per essere immessi su un mercato parallelo, ignoto al fisco e fuori dai controlli sanitari. L’intervento è stato completato con la verifica della società erogatrice di energia elettrica, che ha accertato la manomissione del contatore esterno per consentire un allaccio abusivo alla rete nazionale. Il responsabile dell’attività, un 50enne italiano con precedenti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli per illecita gestione di rifiuti, violazioni delle norme antincendio e furto di energia elettrica.