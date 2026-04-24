NAPOLI (rgl) – Un boato nel cuore della notte, poi la polvere, la paura e l’arrivo dei soccorsi. A Napoli, in piazza De Nicola, il crollo parziale di un edificio abbandonato al civico 91 ha riacceso i riflettori su una ferita urbana mai davvero rimarginata: quella degli immobili lasciati al degrado nel pieno centro cittadino. L’allarme è scattato nelle ore notturne, quando parte della struttura ha ceduto improvvisamente. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e nei rilievi tecnici per verificare la stabilità degli edifici circostanti. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la situazione ha imposto misure drastiche per tutelare la sicurezza pubblica. A scopo precauzionale sono stati evacuati diversi stabili nelle aree limitrofe. In piazza De Nicola, sgomberati i civici 89, con circa 12 persone distribuite in 6 abitazioni, il civico 95 con circa 30 cittadini extracomunitari e il civico 98, dove è stata data priorità a una famiglia di origine tunisina con due bambini piccoli, tra cui un neonato di appena cinque mesi. Le operazioni hanno interessato anche via Siniscalchi, corso Maddalena e vico Dattero, coinvolgendo complessivamente numerosi nuclei familiari. La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente per garantire assistenza agli sfollati, con supporto logistico, sanitario e psicologico, mentre la Protezione Civile e i tecnici comunali continuano a monitorare l’area, valutando un eventuale ampliamento del perimetro di sicurezza. Sul posto si è recato anche il sindaco Gaetano Manfredi, che ha sottolineato la necessità di un intervento strutturale: “Non possiamo più tollerare la presenza di palazzi abbandonati che rappresentano un pericolo. Ho chiesto al Prefetto la convocazione urgente di un tavolo per affrontare in modo deciso la situazione”. Il primo cittadino ha evidenziato come l’edificio crollato fosse già stato interdetto, senza però che i proprietari intervenissero per la messa in sicurezza. A rincarare la dose è la voce dei tecnici. Secondo Antonio Cerbone, coordinatore regionale della struttura tecnica nazionale della Protezione Civile, “Napoli non crolla all’improvviso: si ammala lentamente”. Un’analisi che punta il dito contro anni di manutenzione mancata, ordinanze rimaste sulla carta e una gestione frammentata del patrimonio edilizio. Il crollo, secondo Cerbone, non è un episodio isolato, ma il sintomo di un problema più ampio. Edifici dismessi, proprietà complesse, interventi rimandati: un mix pericoloso che, secondo gli esperti, richiede un cambio di passo immediato. Non bastano più le transenne o le emergenze gestite all’ultimo minuto: serve un piano strutturato di monitoraggio, manutenzione e riqualificazione urbana.