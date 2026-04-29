MONTEFORTE IRPINO (rgl) – Legata, immobilizzata e abbandonata in un parcheggio. Una scena che ha lasciato sgomenta un’intera comunità quella scoperta a Monteforte Irpino, dove una capretta è stata trovata in evidente stato di sofferenza all’interno dell’area di un centro commerciale. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione, che ha portato i carabinieri forestali di Forino, in sinergia con l’Arma territoriale e il personale dell’Asl, ad avviare immediati accertamenti. Fondamentale si è rivelata l’analisi delle immagini di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, che ha consentito di ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto emerso, due uomini – di 37 e 27 anni, entrambi residenti in Irpinia – avrebbero scaricato da un’auto una capretta con gli arti legati, lasciandola nel parcheggio e allontanandosi subito dopo. Sul posto è intervenuto il personale veterinario dell’Asl di Avellino, che ha accertato le condizioni di maltrattamento e lo stato di sofferenza dell’animale. I Carabinieri hanno quindi provveduto a liberare la capretta, affidandola alle cure del servizio veterinario. Per i due responsabili è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino con l’accusa di maltrattamento di animali.