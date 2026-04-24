AQUILONIA (rgl) – Un annuncio allettante, un prezzo conveniente e una trattativa che sembrava filare liscia. Poi il silenzio. È così che un cittadino irpino è finito nella rete di una truffa online, smascherata dai carabinieri della stazione di Aquilonia. Secondo quanto ricostruito, un giovane della provincia di Milano aveva pubblicato sul web un annuncio per la vendita di un’autovettura. L’offerta, particolarmente vantaggiosa, ha attirato l’attenzione della vittima che, dopo aver contattato il presunto venditore, ha deciso di concludere l’affare versando un anticipo di circa 1.400 euro tramite bonifico. Dopo l’accredito della somma, però, il venditore si è reso irreperibile, interrompendo ogni comunicazione e facendo perdere completamente le proprie tracce. A quel punto, compresi i contorni della truffa, il malcapitato si è rivolto ai militari dell’Arma per denunciare l’accaduto. Le indagini avviate immediatamente dai carabinieri hanno consentito di risalire all’identità del presunto responsabile, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa. L’episodio riaccende i riflettori sui rischi legati alle compravendite online, sempre più diffuse ma non prive di insidie. Le forze dell’ordine raccomandano la massima prudenza, invitando a verificare sempre l’affidabilità dei venditori e a diffidare di offerte troppo vantaggiose, che spesso nascondono tentativi di raggiro. Un clic può bastare per cadere nella trappola, ma anche per denunciarla e fermare chi prova a farne un sistema.