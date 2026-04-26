PIETRAMELARA (rgl) – Un controllo mirato, poi la scoperta che cambia completamente lo scenario. È accaduto nel pomeriggio del 25 aprile a Pietramelara, nel Casertano, dove i carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto una pistola illegalmente detenuta all’interno dell’abitazione di una donna incensurata. Erano da poco passate le 15.30 quando i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare, frutto di un’attività info-investigativa avviata d’iniziativa. Durante il controllo, all’interno della camera da letto, in un cassetto, è emersa una scoperta tanto inattesa quanto pericolosa: una pistola calibro 6.35, completa di caricatore con cinque proiettili e un sesto colpo già in canna, pronta all’uso. L’arma, priva di qualsiasi autorizzazione e mai denunciata all’Autorità di pubblica sicurezza, era detenuta illegalmente. Un dettaglio che ha fatto immediatamente scattare i provvedimenti previsti dalla legge. La proprietaria dell’abitazione, una 48enne del posto, impiegata come commessa e senza precedenti penali, è stata denunciata in stato di libertà per violazione della normativa in materia di armi. Dai primi accertamenti, la pistola non risulta intestata ad alcun soggetto e, al momento, non sono emersi elementi certi sulla sua provenienza. L’arma è stata sequestrata e sarà depositata presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La vicenda resta ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, mentre i carabinieri proseguono le indagini per fare piena luce sull’origine dell’arma e sulle ragioni della sua presenza nell’abitazione.