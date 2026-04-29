GRUMO NEVANO (rgl) – Pochi istanti ancora e la notte di ieri a Grumo Nevano avrebbe potuto raccontare una tragedia. Un uomo addormentato al volante della propria auto, le fiamme che iniziano a divorare il veicolo e il tempo che scorre velocemente. A fare la differenza, l’intervento tempestivo dei carabinieri. È accaduto nelle ore notturne in via Principe di Piemonte dove i militari della sezione Radiomobile di Caivano sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 per un’auto in fiamme. Giunti sul posto, si sono trovati davanti a una scena drammatica: all’interno del veicolo, sul lato guida, c’era un uomo che dormiva ignaro del pericolo imminente. Senza esitazione, i carabinieri hanno estratto il 48enne, incensurato e residente in zona, pochi attimi prima che le fiamme avvolgessero completamente l’auto. Un intervento decisivo che ha evitato conseguenze ben più gravi. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe addormentato con il motore ancora acceso. L’incendio, ritenuto di natura accidentale, ha distrutto la parte anteriore del veicolo e gran parte dell’abitacolo.