MARANO DI NAPOLI (rgl) – Un attimo di distrazione, poi il dramma. Bastano pochi secondi perché una situazione apparentemente banale si trasformi in un incubo. È quanto accaduto a Marano di Napoli dove un uomo ha rischiato la vita schiacciato dalla propria auto contro un muro. I fatti si sono verificati nella serata di ieri. Un 46enne del posto, probabilmente convinto di aver inserito il freno a mano, si è trovato improvvisamente travolto dal proprio veicolo che, iniziando a muoversi da solo, lo ha compresso violentemente contro una parete. Una scena drammatica, alla quale hanno assistito la moglie dell’uomo e alcuni passanti, impotenti davanti alla gravità della situazione. Il 46enne ha riportato un trauma serio, entrando in crisi respiratoria e convulsiva. Provvidenziale l’intervento di tre carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Marano, impegnati in quel momento in un’attività di polizia giudiziaria nelle vicinanze. I militari non hanno esitato un istante: hanno liberato l’uomo, prestato le prime cure e lo hanno posizionato in posizione laterale di sicurezza, evitando il rischio di soffocamento. Manovre decisive che hanno permesso di stabilizzare le condizioni del ferito fino all’arrivo dei sanitari del 118, che lo hanno poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. I medici hanno riscontrato un quadro clinico severo: perdita di coscienza, crisi respiratoria, convulsioni e scialorrea, tutte conseguenze del violento trauma subito. Fortunatamente, dopo le cure del caso, l’uomo si è ripreso e ha potuto lasciare l’ospedale, con il pericolo ormai rientrato.