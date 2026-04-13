LACEDONIA (rgl) – Alla vista della pattuglia frenano di colpo, abbandonano l’auto in mezzo alla strada e scappano a piedi. Una fuga disperata, durata poche ore, che si è conclusa con l’arresto. È quanto accaduto nel cuore dell’Irpinia, dove un controllo di routine si è trasformato in un’operazione lampo. I fatti si sono verificati nel territorio di Lacedonia, dove i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, impegnati in un servizio di controllo economico del territorio, hanno notato un’autovettura che, alla loro vista, interrompeva bruscamente la marcia. A bordo del veicolo due uomini che, senza esitazione, hanno abbandonato l’auto sulla carreggiata – creando un serio pericolo per la circolazione – e si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne circostanti. I finanzieri, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, hanno immediatamente avviato le ricerche. Dopo alcune ore, la fuga si è conclusa: i due, cittadini di nazionalità marocchina e privi di documenti, sono stati rintracciati e arrestati. Dagli accertamenti è emerso che l’auto su cui viaggiavano risultava rubata. Per loro le accuse sono pesanti: furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e anche il nuovo reato di fuga previsto dal Codice della Strada. Il veicolo è stato sequestrato.