AVELLA (rgl) – Un’azienda attiva, attrezzature imponenti e un’attività apparentemente regolare. Ma dietro quella facciata si nascondeva un sistema completamente fuori legge. È quanto emerso ad Avella, in provincia di Avellino, dove i carabinieri forestali hanno portato alla luce un opificio abusivo, sequestrando un’intera struttura del valore stimato di circa un milione di euro. L’operazione è scattata nell’ambito di controlli mirati alla tutela ambientale, condotti dai militari del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino in sinergia con i colleghi della linea territoriale. Al centro dell’indagine un 45enne di origini partenopee, titolare di un’attività artigianale nel settore della siderurgia, che operava in totale assenza delle necessarie autorizzazioni ambientali. Gli accertamenti hanno fatto emergere un quadro particolarmente grave: non solo l’attività veniva svolta senza alcun titolo autorizzativo, ma anche il fabbricato che ospitava l’opificio risultava completamente abusivo. La struttura, infatti, era stata realizzata in un’area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico, senza alcuna autorizzazione urbanistica. Nel corso delle verifiche, i militari hanno inoltre riscontrato la presenza e la gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, tra cui solventi, vernici e colle, trattati senza rispettare le normative vigenti, con potenziali rischi per l’ambiente e la salute pubblica. Alla luce delle irregolarità accertate, l’imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per gestione illecita di rifiuti, abusivismo edilizio ed esercizio di attività in assenza di autorizzazioni. Contestualmente, i carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’intera azienda, un’area di circa 700 metri quadrati comprensiva di tutte le attrezzature utilizzate per la produzione.