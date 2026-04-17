BENEVENTO (rgl) – Un controllo di routine che si trasforma in un arresto. Basta un dettaglio fuori posto, uno sguardo sfuggente, un nervosismo difficile da nascondere: così, nel cuore della provincia di Benevento, i finanzieri intercettano un carico di droga destinato al mercato dello spaccio. L’operazione si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio disposti dal comando provinciale della Guardia di Finanza, impegnato nel contrasto ai traffici illeciti. Durante un posto di blocco i militari della sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno fermato un’autovettura condotta da un uomo italiano. Fin dai primi istanti, qualcosa non torna. L’uomo appare agitato, evita lo sguardo, risponde in modo evasivo. Un comportamento che spinge i finanzieri ad approfondire il controllo. La perquisizione porta alla scoperta: un involucro compatto nascosto negli indumenti intimi. All’interno, circa 100 grammi di polvere bianca. Il narcotest non lascia dubbi: si tratta di cocaina ad elevata purezza. Secondo le stime degli investigatori, una volta suddivisa e immessa sul mercato al dettaglio, la sostanza avrebbe potuto generare profitti illeciti fino a circa 20mila euro. Per l’uomo sono scattate immediatamente le manette. Arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.