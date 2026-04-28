SALERNO (rgl) – Un piano semplice, rapido e collaudato: distrarre l’automobilista chiedendo indicazioni stradali e, nel frattempo, svuotare l’auto. È così che, secondo la Procura di Salerno, un gruppo composto da quattro persone avrebbe messo a segno una serie di furti tra settembre e dicembre 2025 nelle zone di Salerno e Battipaglia. Questa mattina i carabinieri della stazione di Salerno Mercatello hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari emessa dal gip su richiesta della Procura. Tre indagati sono finiti ai domiciliari, mentre per un quarto è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria . Secondo la ricostruzione degli investigatori, “uno degli indagati distraeva la vittima chiedendo indicazioni stradali mentre l’altro, approfittando della distrazione, si impossessava dei beni custoditi all’interno del veicolo”, riuscendo così a sottrarre denaro, documenti e carte di credito, poi utilizzate per prelievi indebiti o pagamenti in esercizi commerciali . Le indagini sono partite da numerose denunce presentate da automobilisti che, dopo pochi minuti di distrazione, si ritrovavano senza portafogli o effetti personali. Il gip ha ritenuto la ricostruzione “allo stato condivisibile”, disponendo le misure cautelari per i reati di furto aggravato, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante.