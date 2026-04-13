CASAMARCIANO (rgl) – Doveva essere una festa, si è trasformata in una sconfitta inattesa e indolore. Al “San Clemente I” di Casamarciano, tra bambini in campo e clima di celebrazione, il Casamarciano inciampa nell’ultima gara casalinga della stagione e cede nettamente 0-3 contro il Mugnano del Cardinale. A prendersi la scena è Domenico Mazza, autore di una doppietta che indirizza la partita già nei primi minuti. L’avvio è da incubo per i padroni di casa. Dopo appena quattro minuti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mazza lascia partire un destro insidioso da posizione defilata che sorprende il portiere Serpico e porta avanti gli ospiti. Il caldo, l’atmosfera rilassata e un approccio troppo morbido sembrano pesare sulla squadra guidata da Angelantonio Galluccio, che fatica a reagire. Al 18’ arriva il raddoppio, ancora firmato Mazza: punizione dal limite e conclusione magistrale che non lascia scampo. Il Casamarciano accusa il colpo e pochi minuti dopo arriva anche il terzo gol, frutto di una sfortunata deviazione nella propria porta su un cross dalla destra. Il match, di fatto, si chiude qui. Nella ripresa, le due squadre si limitano a gestire il risultato con ritmi più bassi e poche occasioni degne di nota. Dopo tre minuti di recupero, l’arbitro Roberta Longobardi manda tutti negli spogliatoi. Per il Casamarciano è un passo falso che non cancella quanto di buono fatto nel corso della stagione con la vittoria del campionato e l’approdo in Promozione, mentre il Mugnano del Cardinale festeggia una vittoria pesante che vale la salvezza matematica con un turno d’anticipo.

IL TABELLINO

CASAMARCIANO – MUGNANO DEL CARDINALE 0-3

CASAMARCIANO: Serpico, Pedalino (58′ Basile), D’Onofrio A., Alfieri (58′ Fusco), Napolitano (49′ Schettino), Zoppino, Barone (51′ Esposito), Ambrosino (70′ Franco), Pecchia, Di Meo, Buonagura M. A disposizione: Bifulco, Manzi, D’Onofrio D., Petillo. Allenatore: Angelantonio Galluccio

MUGNANO DEL CARDINALE: NON PERVENUTA

ARBITRO: Roberta Longobardi della sezione di Castellammare di Stabia

RETI: 4′ e 18′ Mazza, 26′ autogol

NOTE: Ammoniti: Zoppino, Pedalino, Alfieri, Barone (C), Liguoro (M). Recupero: 1′ e 3′