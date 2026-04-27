CASORIA (rgl) – Una serata qualunque trasformata in pochi istanti in un incubo. È accaduto intorno alle 23.15 nel parcheggio del centro commerciale “Casoria Park”, dove una coppia di giovani è stata presa di mira da un rapinatore armato. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, un uomo in sella a uno scooter, con casco integrale e armato di pistola, si sarebbe avvicinato a un’auto in sosta. A bordo c’erano un 22enne e una sua coetanea, intenti a mangiare un panino. Il malvivente avrebbe tentato di mettere a segno una rapina, ma la situazione è precipitata quando il giovane alla guida ha reagito. A quel punto il rapinatore ha esploso un colpo di pistola che ha colpito il parabrezza del veicolo, prima di darsi alla fuga. Attimi di puro terrore, senza conseguenze fisiche per i due ragazzi, rimasti illesi nonostante la violenza dell’azione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire con precisione la dinamica e identificare il responsabile. L’auto della vittima è stata sequestrata per i rilievi balistici, mentre gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza presenti nell’area del centro commerciale.