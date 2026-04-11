CICCIANO (alads) – Cicciano si prepara a tornare là dove tutto comincia: tra fede, tradizione e comunità. Ogni aprile, quando la primavera si fa più luminosa e l’aria profuma di attesa, la città si stringe attorno alla sua Madonna degli Angeli, trasformando strade, piazze e santuari in un unico grande abbraccio collettivo. È la Festività di Maria SS. degli Angeli, uno degli appuntamenti più identitari del territorio, inserito quest’anno nel Cartellone degli Eventi Metropolitani 2025–2026 della Città Metropolitana di Napoli. Dal 11 al 19 aprile 2026, la comunità parrocchiale di San Pietro Apostolo e Immacolata Concezione, insieme al Comitato Festa, propone un programma ricco di riti religiosi, momenti popolari, iniziative per famiglie, scuole e associazioni. Un calendario che racconta non solo la devozione verso Maria, ma anche la capacità di un paese di ritrovarsi, riconoscersi e camminare insieme per festeggiare la “sua” Pasqua. Il via sarà affidato alla tradizionale processione con fiaccolata per la pace, un gesto simbolico che negli ultimi anni ha assunto un valore ancora più forte. Il corteo partirà dalla parrocchia di San Pietro per raggiungere il Santuario, accompagnato da associazioni civili e religiose, famiglie, giovani e anziani: un popolo in cammino, letteralmente. Il giorno successivo, spazio alla partecipazione popolare con la passeggiata cittadina in bicicletta, un appuntamento che unisce sport, socialità e tradizione, seguito dalla gara tra i Comitati Carri, momento di festa e sana competizione che coinvolge l’intera città. Grande attenzione, come sempre, ai bambini e alle scuole: dal 13 al 18 aprile, ogni mattina sarà dedicata alle scampagnate al Santuario, un modo semplice e autentico per far vivere ai più piccoli il legame con il territorio e con la festa. Non mancheranno momenti di spiritualità, come la veglia di adorazione eucaristica “Con Maria adoriamo il Signore”. Il 16 aprile sarà la giornata più scenografica, con l’esposizione dei Carri Allegorici lungo il viale del Santuario, seguita dall’esibizione canora degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Cicciano e dalla musica popolare de ’A Paranza ro’ Tramuntan, che ogni anno richiama appassionati da tutta la zona. Il 17 e 18 aprile spazio all’intrattenimento serale con “Onda Beat” e il concerto live di Anthony, mentre il gran finale del 19 aprile vedrà la grande sfilata dei Carri Allegorici — Artigiani, Sant’Antonio, Immacolata, Centro Storico e Contadini — accompagnata da animazione, gastronomia, truck food e Campagna Amica. A scandire ogni giornata, il ritmo della preghiera: il Santo Rosario delle 18.30 e la Messa delle 19.00, insieme alle celebrazioni mattutine e serali che custodiscono il cuore spirituale della festa. “Maria ci invita a riscoprire la bellezza della fede e della fraternità”, scrive il parroco padre Mariano nel messaggio che apre il programma. Ed è proprio questa la cifra della Festa degli Angeli: un evento che non appartiene solo al calendario, ma alla memoria viva di un popolo.