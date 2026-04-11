CICCIANO (alads) – Un via vai sospetto, uno sguardo furtivo e un cancello lasciato aperto: dettagli che non sono sfuggiti ai carabinieri e che hanno portato a un blitz nel cuore dell’ex rione Gescal di Cicciano. Dietro quella scena apparentemente banale si nascondeva infatti una piccola piazza di spaccio “mimetizzata” tra vasi e sottovasi. È accaduto durante un servizio di pattugliamento della locale stazione. I militari della stazione di Cicciano, insospettiti dal comportamento di un giovane uscito frettolosamente da un’abitazione, hanno deciso di attendere il momento giusto per intervenire. Quando il cancello è rimasto aperto, sono entrati e si sono trovati davanti un 28enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. La perquisizione è scattata immediatamente. Nel giardino, tra oggetti che sembravano legati al giardinaggio, i carabinieri hanno individuato un canale di scolo coperto da una cassetta in plastica. All’interno, la scoperta: un nascondiglio perfetto per la droga. Recuperati circa 11 grammi di cocaina e 45 dosi di crack già confezionate e pronte per la vendita, per un totale di circa 47 grammi. All’interno dell’abitazione, inoltre, sono stati trovati 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per il 28enne sono scattate le manette: l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere in attesa di giudizio. Droga e denaro sono stati sequestrati.