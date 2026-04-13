CIMITILE (alads) – Cimitile si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi figli più celebri. Il 18 aprile, alle 16, nel rione ex Gescal sarà inaugurato il murales dedicato a Clementino, l’artista che da oltre dieci anni porta il nome del suo paese sui palchi nazionali e internazionali. Un tributo atteso e sentito. L’idea è stata di Gennaro Spizuoco e amico d’infanzia del rapper cimitilese. È lui a spiegare il senso profondo dell’iniziativa: “Ho pensato a questo murales per dire grazie a un amico, prima che a un artista. Clementino è uno di noi: è cresciuto qui e porta il nome di Cimitile ovunque vada, con orgoglio. Questo murales è un gesto simbolico, un modo per dire che la comunità c’è, che riconosce il valore di chi è partito da qui”. L’opera rappresenta un nuovo tassello nel percorso di valorizzazione urbana e culturale del territorio. Un intervento che unisce arte pubblica, identità e memoria condivisa. All’inaugurazione c’è chi sogna la presenza di Clementino che potrebbe tornare nel suo paese per vedere da vicino l’omaggio. E non sarà l’unica novità del pomeriggio: in concomitanza con il taglio del nastro, verrà annunciata anche l’uscita del docufilm dedicato all’artista, scritto da Nunzio Amato, in arrivo il 25 aprile. Un racconto per immagini che ripercorre la vita, la carriera, le radici e il legame con Cimitile, proprio mentre il paese si prepara a fissare quel legame su un muro, perché resti visibile a tutti. L’iniziativa è realizzato grazie al sostegno dell’amministrazione comunale di Cimitile, del sindaco Filomena Balletta e dell’assessore alla Cultura Anna Mercogliano.